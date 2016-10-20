مشروع الطاقة النووية الإماراتي يكمل تمويلا بقيمة 24.4 مليار دولار

أبوظبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مطورو مشروع الطاقة النووية الإماراتي اليوم الخميس إن المشروع أكمل تمويلا بقيمة 24.4 مليار دولار لأول محطة وإن الجزء الأكبر من التمويل جاء من موارد الدولة.

وكان كونسورتيوم بقيادة شركة الكهرباء الكورية فاز في 2009 بعقد لبناء أربعة مفاعلات نووية بطاقة 1400 ميجاوات في محطة براكة لتغطية الطلب الإماراتي المتزايد على الكهرباء.

وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الكهرباء الكورية مشروع محطة براكة للطاقة النووية بشكل مشترك.

وذكر بيان مشترك من المطورين أن التمويل يتكون من قروض مباشرة بقيمة 19.6 مليار دولار منهم 16.2 مليار دولار من حكومة أبوظبي و2.5 مليار دولار من بنك الصادرات والواردات الكوري.

كما يشمل التزامات حقوق مساهمين من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الكهرباء الكورية بقيمة إجمالية تبلغ 4.7 مليار دولار بالإضافة إلى 250 مليون دولار في صورة قرض من بنوك أبوظبي الوطني والخليج الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلدون خليفة المبارك إن المؤسسة ستكون قادرة على توفير كهرباء من مصدر آمن وجدير بالثقة لشبكة الإمارات من خلال برنامج تجاري تنافسي من حيث التكلفة بعد تكوين هذا الإطار المالي.

ومن المقرر أن تكتمل محطة البراكة في 2020 بعد أن بدأت أعمال الإنشاء في 2012. ومع عمل المفاعلات الأربعة ستنتج المحطة ما يصل إلى 25 بالمئة من حاجة الإمارات من الكهرباء بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بواقع 12 مليون طن سنويا.

وبوجه عام اكتمل إنشاء الوحدات من واحد إلى أربعة بنسبة تتجاوز 71 بالمئة.