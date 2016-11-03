مصرفيون: ماجد الفطيم بصدد تكليف بنوك لتمويل مشروع مول عمان

من ديفيد باربوشيا

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون إن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية طلبت عروضا من البنوك لتمويل مشروع مول عمان الذي تقدر تكلفته بنحو 700 مليون دولار.

وأضافوا أنه لم يجر تعيين أي بنوك بعد لإدارة التمويل لكن من المتوقع منح التفويض قريبا لأن الموعد النهائي للتقدم بالعروض انتهي أجله بالفعل.

وقال متحدث باسم ماجد الفطيم اليوم إنه ليس لديه معلومات كي يفصح عنها في هذه المرحلة.

ماجد الفطيم شركة قابضة تتخذ من دبي مقرا وتملك وتدير مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المصرفيون إن طلبات تقديم العروض أرسلت إلى بنوك إقليمية وعمانية لأن التمويل من المرجح أن يتضمن مكونات بالريال العماني.

ومن المتوقع افتتاح مول عمان في 2020 وفقا لبيان لماجد الفطيم. وقالت المجموعة إن المشروع الذي سيضم متاجر تجزئة ومرافق ترفيهية سيحوي مركزا تجاريا على مساحة 137 ألف متر مربع و350 متجرا وفندقا بطاقة 292 غرفة.

وقالت ماجد الفطيم في مايو أيار إنها تخطط لاستثمار 515 مليون ريال (نحو 1.3 مليار دولار) في عمان بحلول 2020.