مصادر: أبوظبي الوطني يحصل على قرض بملياري دولار أوائل ديسمبر

من ديفيد باربوشيا

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن بنك أبوظبي الوطني يريد إتمام قرض مزمع بملياري دولار لإعادة تمويل ديون ثنائية قائمة وتوفير تمويل جديد بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر كانون الأول.

كان أبوظبي الوطني قال الشهر الماضي إن جمع الأموال سيساعد البنك على توطيد علاقاته المصرفية قبيل اندماجه المزمع مع بنك الخليج الأول الذي سيفرز أحد أضخم البنوك من حيث الأصول في الشرق الأوسط وافريقيا لدى إتمامه في الربع الأول من 2017.

وقالت المصادر إن جمع القرض البالغة مدته ثلاث سنوات يتطلب تعهد كل بنك بمئتي مليون دولار مقابل رسوم قدرها 30 نقطة أساس.

كان بنك أبوظبي الوطني قال في نهاية أكتوبر تشرين الأول إن سعر الفائدة المعروض على البنوك التي ستقرض المال 65 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) مشيرا إلى أنه وجه الدعوة إلى البنوك التي لها علاقات قائمة معه وإلى مجموعة منتقاة من البنوك الأجنبية الأخرى.