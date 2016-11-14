محافظ المركزي الإماراتي يتوقع نموا أعلى العام القادم وزيادة مماثلة في الإقراض المصرفي

أبوظبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري اليوم الاثنين إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى نحو 2.4 بالمئة العام القادم من 2.2 بالمئة متوقعة هذا العام بدعم من صعود أسعار النفط لمستويات أعلى من التي كانت عليها معظم فترات هذا العام.

وقال المنصوري للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي إنه يأمل في نمو الإقراض المصرفي في نطاق بين منتصف خانة الآحاد إلى أقصاها العام القادم بما يماثل حجم النمو هذا العام.

وبحسب أحدث بيانات صدرت عن المصرف المركزي ارتفع إجمالي حجم القروض والسلف في النظام المصرفي 5.9 بالمئة في سبتمبر ايلول مقارنة مع مستواه قبل عام.

وردا على سؤال حول رفع أسعار الفائدة في السوق المالية بالإمارات العربية المتحدة لأعلى مستوى في أربع سنوات نتيجة لتقلص السيولة جراء تدني أسعار النفط أشار المنصوري إلى أن أسعار الفائدة ترتفع في أماكن أخرى من العالم وقال إن البنوك الإماراتية مستمرة في تنفيذ مهامها ذات الصلة بإقراض الشركات.

أضاف أن لدى البنك المركزي تسهيلات إقراض تستطيع البنوك استخدامها إذا احتاجت لسيولة.

وتتطلع الإمارات لتمرير قانون سيسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات. وقال المنصوري إن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لبيع سندات لكنها قد تصدر في نهاية المطاف قدرا رمزيا للمساعدة في بناء منحنى للعائد في أسواق الإمارات. ولم يكشف عن الموعد المحتمل لتمرير القانون.