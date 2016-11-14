مصادر: بنك الشارقة الإماراتي يدرس إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في 2017

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز إن بنك الشارقة الإماراتي يدرس إصدار سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار في 2017 لأغراض التمويل العامة.

وكان المصرف المدرج في أبوظبي حصل في وقت سابق من هذا العام على موافقة المساهمين على إصدار سندات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وطرح البنك أول إصدار لسندات دولية بقيمة 500 مليون دولار في 2015.

واختار البنك جيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمنسقين مشتركين للإصدار الذي يبلغ أجله خمس سنوات على أن يتوليا مع كوميرتس بنك والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول ترتيب الإصدار.

وفي الخليج أيضا ذكرت رويترز اليوم الاثنين أن بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له طلب من البنوك تقديم اقتراحات لترتيب إصدار سندات مقوم بالدولار.