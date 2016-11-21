بيان: أبوظبي التجاري يكمل قرضا مجمعا بقيمة 600 مليون دولار

وأغلق القرض في البداية عند 220 مليون دولار بعد عروض محدودة من خلال مشاركة سبعة بنوك قبل أن تتم إعادة طرحه في السادس من أكتوبر تشرين الأول مع استهداف جمع 500 مليون دولار من مجموعة أكبر من المستثمرين في آسيا.