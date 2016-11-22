الاتحاد للطيران الإماراتية تحدد السعر الاسترشادي لإصدار صكوك مدته 5 سنوات

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ذكر أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك من شركة الاتحاد للطيران أن الشركة الإماراتية حددت السعر الاسترشادي النهائي للإصدار المزمع عند نحو 215 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ومن المتوقع ألا يقل حجم الإصدار عن 500 مليون دولار.

وبلغ حجم الطلب على إصدار الصكوك -الذي حالما يكتمل سيكون الأول للاتحاد بالدولار- 1.3 مليار دولار حسبما قال المصرف اليوم الثلاثاء مضيفا أن من المنتظر إغلاق دفاتر الأوامر في وقت لاحق من اليوم.

وحوم السعر الاسترشادي المبدئي الذي جرى إعلانه أمس الاثنين في النطاق المنخفض إلى المتوسط لمستوى 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ويتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك الاتحاد الوطني في حين يدير الاكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول.

ومن المتوقع تحديد سعر الإصدار هذا الأسبوع كما ذكرت رويترز أمس الاثنين.

والاتحاد للطيران حاصلة على تصنيف‭‭A ‬‬ من وكالة فيتش.