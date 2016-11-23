مرتبون: الاتحاد تحدد حجم صكوك لأجل 5 سنوات عند 1.5 مليار دولار

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار صكوك لشركة الاتحاد للطيران اليوم الأربعاء إن الشركة حددت الحجم النهائي للإصدار البالغة مدته خمس سنوات عند 1.5 مليار دولار أي عند سقف النطاق المتوقع البالغ 1.25 إلى 1.5 مليار دولار.