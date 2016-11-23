مرتبون: الاتحاد تحدد حجم صكوك لأجل 5 سنوات عند 1.5 مليار دولار
دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار صكوك لشركة الاتحاد للطيران اليوم الأربعاء إن الشركة حددت الحجم النهائي للإصدار البالغة مدته خمس سنوات عند 1.5 مليار دولار أي عند سقف النطاق المتوقع البالغ 1.25 إلى 1.5 مليار دولار.
وحددت شركة الطيران الإماراتية فرق السعر النهائي لأول إصدار سندات إسلامية لها عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ومن المتوقع بدء تخصيص السندات التي تباع عبر طرح خاص في وقت لاحق اليوم وتسعير الإصدار بعد ذلك مباشرة.
يتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني ويدير الدفاتر مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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