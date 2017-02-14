المدير المالي للدار العقارية الإماراتية يتوقع انخفاض المبيعات في 2017
أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قال جريج فيور المدير المالي لشركة الدار العقارية الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع مبيعات بقيمة ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2017 انخفاضا من 3.5 مليار في 2016.
وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف عقب إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي أن الشركة قد تعيد تمويل إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار يستحق في 2018.
(الدولار =3.6728 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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