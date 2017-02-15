مصادر: أبوظبي لا تتعجل بيع سندات بعد جولة آسيوية لم تسفر عن إصدار

دبي/أبوظبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن إمارة أبوظبي لا تتعجل بيع سندات دولية في العام الحالي بعد انتهاء جولة ترويجية للمستثمرين في آسيا لم تسفر عن إصدار بل وقد لا تصدر على الإطلاق في العام الحالي.

والتقى ممثلون للحكومة مع مستثمري أدوات الدخل الثابت الآسيويين في نهاية يناير كانون الثاني لكن الجولة الترويجية لم تسفر عن إصدار. وقال أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر غير معلن "لن يكون هناك إصدار في العام الحالي."

وقال مصدر آخر إنه لا توجد عجلة في بيع السندات وإن قرارا لم يتخذ بشأن الإصدار لكنه أحجم عن تأكيد عدم بيع أي إصدار على الإطلاق في العام الحالي.

ولم يتسن على الفور الوصول لمتحدث من دائرة المالية في أبوظبي للتعليق.

وبعد غياب سبعة أعوام عن الأسواق العالمية أصدرت أبوظبي سندات بخمسة مليارات دولار في ابريل نيسان الماضي.

وانضمت الإمارة لمصدري السندات في الخليج سواء من الجهات السيادية أو التجارية وسط مساع لجمع الأموال عالميا في مواجهة انخفاض الدخل بسبب تدني أسعار النفط.

غير أن مالية أبوظبي أقوى من مثيلاتها في معظم دول الخليج ومع وصول سعر خام برنت الآن إلى نحو 55 دولارا للبرميل ارتفاعا من متوسط العام الماضي البالغ 45 دولارا للبرميل فمن المعتقد أن الإمارة تعاني من عجز صغير فحسب وليس لديها حاجة عاجلة للاقتراض.