مصدر: إتصالات نيجيريا لم تتفق بعد على صفقة لتسوية ديون مع الدائنين

من ستانلي كارفالو وشيجوكي أوهوشا

دبي/لاجوس 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدر في إتصالات نيجيريا الوحدة، النيجيرية لإتصالات الإماراتية، لرويترز إن الشركة لم تتفق بعد على صفقة لإعادة هيكلة دين بقيمة 1.2 مليار دولار مع بنوك محلية بعدما تخلفت عن السداد.

وقالت اتصالات نيجيريا لرويترز الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع بنوك لإعادة هيكلة الدين.

وقال المصدر، وهو غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن إتصالات ومجموعة من 13 بنكا نيجيريا لم يتفقا بعد على مقترح إعادة هيكلة الدين.

وكان المصدر يتحدث على هامش الاجتماع السنوي العام لإتصالات في أبوظبي أمس الأحد حينما امتنع الرئيس التنفيذي للمجموعة صالح العبدولي عن التعقيب على محادثات الدين عندما سألته رويترز.

ولم ترد إتصالات على طلب للتعقيب.

واتفق الهيئات التنظيمية في نيجيريا مع البنوك المحلية في مارس آذار على التحرك صوب اتفاق للعجز عن السداد بدلا من فرض الحراسة القضائية على إتصالات نيجيريا حتى لا يبتعد المستثمرون ولتفادي أزمة ديون أوسع.