عمومية البنك العربي المتحد تقر إصدار أدوات دين بحد أقصى 1.075 مليار دولار
11 أبريل نيسان (رويترز) - البنك العربي المتحد:
* الجمعية العمومية توافق على إنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار أوراق مصرفية متوسطة الأجل، وأوراق تجارية، وشهادات إيداع بقيمة مليار دولار كحد أقصى أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق إفصاح للبورصة.
* الجمعية العمومية توافق على أي إصدار لسندات على أساس مستقل من خلال ترتيبات مضمونة سواء على شكل قرض أو سندات بقيمة 75 مليون دولار كحد أقصي أو ما يعادلها من عملات أخرى. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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