وثيقة: مبادلة بأبوظبي تصدر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت مبادلة للتنمية، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين الأولى لأجل سبع سنوات بقيمة 850 مليون دولار والثانية لأجل 12 عاما بقيمة 650 مليون دولار حسبما أظهرت وثيقة من أحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء.

والسندات هي أول إصدار لأدوات للدين منذ اندماج مبادلة مع الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وهي ذراع استثمارية أخرى لحكومة الإمارة.

وأظهرت الوثيقة أن السندات لأجل سبع سنوات تحمل كوبونا بنسبة 3 في المئة وسعر إعادة طرح 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة يدر عائدا قدره 3.1 بالمئة.

وتحمل السندات لأجل 12 عاما كوبونا بنسبة 3.75 بالمئة مع سعر إعادة طرح 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة يدر عائدا قدره 3.752 في المئة.

وفي وقت سابق اليوم أطلقت مبادلة سعرا استرشاديا مبدئيا في منطقة 125 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة للسندات لأجل سبع سنوات وفي منطقة 165 نقطة أساس للسندات لأجل 12 عاما.

وهبط التسعير إلى 110 نقاط و150 نقطة أساس على الترتيب في وقت لاحق من اليوم ليشهد مزيدا من التراجع في التسعير النهائي ما بين 100-105 نقاط أساس للسندات لأجل سبع سنوات وما بين 140-145 نقطة أساس للسندات لأجل 12 عاما.

وكانت آخر عملية بيع أدوات دين قامت بها مبادلة في 2016 حينما أصدرت سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وفي يناير كانون الثاني قالت مبادلة، التي تحظى بتصنيف ‭‭AA2‬‬ من موديز و‭‭AA‬‬ من كل من فيتش وستاندرد آند بورز، إنها بعد الاندماج مع آيبيك ستحوز أصولا قيمتها حوالي 125 مليار دولار.