مقدمة 1-مصادر: دانة غاز الإماراتية ربما تسعى لإعادة هيكلة صكوك

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من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهر محضر اجتماع الجمعية العامة السنوي لدانة غاز وقالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة المدرجة في أبوظبي ربما تسعى لإعادة هيكلة صكوك قيمتها نحو 700 مليون دولار.

وتواجه الشركة أزمة سيولة نقدية بعدما لم تحصل على مدفوعات من استثمارات في مصر وإقليم كردستان العراق وهو ما ضغط على أسعار صكوكها.

وفي فبراير شباط، قال كريس هيرن المدير المالي لدانة إن الشركة لديها ذمم مدينة غير محل للنزاع بمليار دولار مستحقة لها إجمالا وتحتاج إلى "حل للصكوك يوازن على نحو ملائم مصالح جميع المساهمين" حتى تأتي الأموال.

وتخلفت دانة عن سداد استحقاقات صكوك في 2012. وفي تلك الحالة أعقبت هذا التخلف الفني اتفاقية تجميد مع حملة الصكوك قبل محادثات مع الدائنين أدت إلى اتفاق على إعادة الهيكية.

ونقل محضر الاجتماع السنوي العام لدانة غاز في 13 أبريل نيسان عن مسؤولين تنفيذيين قولهم إن الشركة ستعمل من أجل التوصل لاتفاقية مماثلة للتجميد الذي تم في 2012 بالنسبة للصكوك القائمة التي بلغت قيمها 700 مليون دولار وتستحق في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يذكر المحضر أي شئ عن إعادة هيكلة لكن دائنين ومصادر أخرى مطلعة أبلغوا رويترز بأن إعادة الهيكلة تبدو الآن الاحتمال الأرجح.