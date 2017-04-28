الذراع النيجيرية لاتصالات الإماراتية تلتقي بمقرضين لبحث إعادة هيكلة دين
لاجوس 28 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك أكسيس إن الذراع النيجيرية لمجموعة اتصالات في أبوظبي تلتقي بمقرضين في لندن اليوم الجمعة لإجراء مباحثات بشأن إعادة هيكلة دين قيمته 1.2 مليار دولار.
وأكسيس بنك أحد المقرضين في الكونسورتيوم. وقال الرئيس التنفيذي للبنك هربرت ويجوي إن الاجتماع مستمر وإنه يتوقع الوصول إلى نتائج للمباحثات الأسبوع القادم. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.