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مسح للمركزي الإماراتي يظهر نموا محدودا في الطلب على الائتمان

Thu May 4, 2017 9:19am GMT
 
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دبي 4 مايو أيار (رويترز) - أظهر مسح لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الطلب على ائتمان الشركات والقروض الشخصية في البلاد زاد بوتيرة محدودة في الربع الذي يمتد من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بسبب ارتفاع أسعار النفط والمزيد من إجراءات التقشف الحكومية المعتدلة.

وبلغ صافي رصيد إقراض الشركات - وهو النسبة المرجحة للمشاركين الذين أبلغوا عن زيادة في الطلب على القروض مخصوما منها من أبلغوا عن انخفاض الطلب - موجب 7.6 في الربع الماضي ارتفاعا من سالب 1.3 في الربع السابق له.

وأظهر المسح أن البنوك واصلت تشديد معايير الائتمان في الربع الماضي لكن بوتيرة أكثر تباطؤا. وبالنسبة للربع الحالي، يتوقع المشاركون زيادة صافي الرصيد إلى موجب 16.8 . (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 