مصادر: الاتحاد للطيران الإماراتية تتعهد بتغطية جزء من سندات مستحقة على أليطاليا

من ديفيد باربوشيا

دبي 8 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن الاتحاد للطيران اتفقت في نهاية العام الماضي على سداد جزء من إصداري سندات يستحقان في عامي 2020 و2021 بالنيابة عن أليطاليا إذا تخلفت شركة الطيران الإيطالية عن السداد في النهاية.

وأصدرت الاتحاد وعدد من شركات الطيران التي تملك حصصا فيها السندات البالغ إجمالي قيمتها 1.2 مليار دولار في عامي 2015 و2016 عبر أداة ذات غرض خاص معروفة باسم إي.ايه بارتنرز.

ويعادل انكشاف أليطاليا على إي.ايه بارتنزر نحو 19 في المئة من السندات البالغة قيمتها 700 مليون دولار والتي تستحق في 2020 ونحو 20 في المئة من السندات التي تستحق في 2021 أو ما يعادل نحو 235 مليون دولار من إجمالي الدين.

وأكد المصدران اتفاقا أوردته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة أولا في الثالث من مايو أيار، بعد يوم من تقدم أليطاليا بطلب إلى الحكومة الإيطالية لوضعها تحت إدارة خاصة. وبلغت ديون شركة الطيران نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في نهاية فبراير شباط.

وامتنعت الاتحاد، التي تملك حصة تبلغ 49 في المئة في أليطاليا، عن التعليق اليوم على اتفاق سداد جزء من الدين. ولم ترد أليطاليا على الفور على طلب للتعقيب.

وبحسب مذكرة فيتش، وافقت شركة الاتحاد القابضة للاستثمار على سداد جزء من دين أليطاليا الصادر عبر إي.ايه بارتنرز في حالة تخلف أليطاليا عن السداد. كما خفضت فيتش تصنيف السندات إلى CCC من -B للشريحة التي تستحق في 2020 وأعطت التصنيف B للشريحة التي تستحق في 2021.

وقال أحد المصدرين المطلعين على الموضوع إن الاتحاد ربما تكون قد أبلغت فيتش بشأن ترتيب الدين لمنع خفض تصنيف السندات مجددا إلى DDD.