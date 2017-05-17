مصادر: دائنو دانة غاز يعينون موليس وويل لإعادة هيكلة صكوك

من ديفيد باربوشيا

دبي 17 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن لجنة من حائزي صكوك بقيمة 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز عينوا بنك الاستثمار موليس ومقره نيويورك وشركة المحاماة الأمريكية ويل جوتشال آند مانجيز للتفاوض على إعادة هيكلة الصكوك.

ومع وصول السيولة المالية لدى دانة غاز إلى نحو 300 مليون دولار في نهاية مارس آذار بينما تستحق الصكوك في أكتوبر تشرين الأول هذا العام، قالت شركة الطاقة المدرجة بأبوظبي في وقت سابق من الشهر إنها تعتزم إجراء محادثات مع دائنيها.

وامتنعت دانة وموليس عن التعقيب اليوم الأربعاء. وقال مصدر مقرب من دانة إن الشركة لم تعين بعد مستشارا لإعادة الهيكلة.

وتتكون الصكوك التي أصدرتها دانة في 2013 من شريحتين الأولى قابلة للتحويل إلى أسهم بعائد 7 بالمئة والثانية غير قابلة للتحويل بعائد 9 بالمئة.