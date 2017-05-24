أبوظبي تغلق تمويلا قيمته 872 مليون دولار لمحطة شمسية
أبوظبي 24 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم الأربعاء إن الهيئة أغلقت حزمة تمويل قيمتها 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ستكون الأكبر في العالم.
وقال سيف صالح الصيعري المدير العام للهيئة للصحفيين إن الهيئة جمعت قروضا قيمتها 650 مليون دولار وتمويلا رأسماليا قدره 222 مليون دولار.
كانت الهيئة قالت في وقت سابق إن اختيارها وقع على كونسورتيوم يتكون من ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية لبناء وتشغيل المحطة التي ستبلغ قدرتها 1177 ميجاوات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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