أبوظبي تغلق تمويلا قيمته 872 مليون دولار لمحطة شمسية

أبوظبي 24 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم الأربعاء إن الهيئة أغلقت حزمة تمويل قيمتها 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ستكون الأكبر في العالم.

كانت الهيئة قالت في وقت سابق إن اختيارها وقع على كونسورتيوم يتكون من ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية لبناء وتشغيل المحطة التي ستبلغ قدرتها 1177 ميجاوات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)