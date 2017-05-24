مقدمة 1-أبوظبي تغلق تمويلا قيمته 872 مليون دولار لأكبر محطة شمسية في العالم

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 24 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم الأربعاء إن الهيئة أغلقت حزمة تمويل قيمتها 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ستكون الأكبر في العالم.

وقال سيف صالح الصيعري المدير العام للهيئة للصحفيين إن الهيئة جمعت قروضا قيمتها 650 مليون دولار وتمويلا رأسماليا قدره 222 مليون دولار.

ووقع الاختيار على كونسورتيوم يتكون من ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية لبناء وتشغيل المحطة التي ستبلغ قدرتها 1177 ميجاوات.

وقال الصيعري "التمويل الذي اكتمل هو مشروع بقيمة 650 مليون دولار ممول من بنوك تجارية محلية وعالمية" مضيفا أن القرض البالغة مدته 25 عاما مهيكل بطريقة ستسمح بإعادة التمويل بعد خمس سنوات.

يضطلع بنك طوكيو ميتسوبيشي بالدور الرئيسي في تنسيق القرض بجانب ثلاثة بنوك يابانية أخرى هي مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وميتسوبيشي يو.اف.جيه ترست وبنك نورينتشوكين.

وشاركت بنوك فرنسية هي بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وناتيكسيس وكذلك بنك أبوظبي الأول في الاتفاق.