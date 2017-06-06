مصادر: بنوك إماراتية توقف تمويل شراء السندات القطرية

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنوكا إماراتية عديدة أوقفت تقديم القروض الجديدة للعملاء لشراء سندات الشركات والكيانات الحكومية القطرية مع توخي البنوك الحذر بشأن الائتمان القطري وسط أزمة دبلوماسية عربية.

وتقديم القروض لتمويل شراء سندات الشركات ممارسة شائعة تتيحها البنوك لعملائها الموسرين وذوي الثروات الضخمة.

وقال مصدر مطلع "البنوك المحلية توقفت عن تقديم التمويل فيما يتعلق بالسندات القطرية".

وقال مصدر ثان إن البنوك قررت وقف الخدمة للحد من المخاطر في أعقاب قرار بعض دول الخليج العربية ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتقول السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن ومصر إن قطر تدعم الإرهاب مما أوقد شرارة أسوأ خلاف في سنوات بين بعض أبرز الدول في العالم العربي.

وقد يكون لنهج البنوك الحذر أثر على نشاط السوق الثانوية للسندات القطرية حيث يعزف المشترون أصحاب الثروات الكبيرة.