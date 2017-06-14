دانة غاز الإماراتية: أمر قضائي "وقتي" يمنع اتخاذ إجراءات ضد الشركة بشأن صكوك

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت دانة غاز المدرجة في بورصة أبوظبي اليوم الأربعاء إن محكمة "أصدرت أمرا وقتيا يمنع اتخاذ أي إجراء ضدها" بشأن إصدار صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الأمر الوقتي الذي أصدرته محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية سيكون "لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013 مخالفة للقانون وغير قابلة للتنفيذ".

وتستحق الصكوك في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الشركة إن المحكمة حددت "جلسة أولية بتاريخ 25 ديسمبر للنظر في الدعوى الموضوعية".

كانت دانة قالت أمس الثلاثاء إنها تلقت في الآونة الأخيرة نصيحة قانونية تفيد بأن صكوك المضاربة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة وتخالف أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

أضافت "نتيجة لذلك، فإن إعادة هيكلة الصكوك الحالية أمر ضروري لضمان توافقها مع القوانين المرعية ذات الصلة لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

واقترحت الشركة استبدال الصكوك "بأداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وأن تكون مدة استحقاقها 4 سنوات وتمنح حقوقا بتوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل" إلى أسهم.