دانة غاز الإماراتية تدعو حملة الصكوك لمناقشة "عدم قانونيتها"

دبي 19 يونيو حزيران (رويترز) - دعت دانة غاز المدرجة في أبوظبي حملة صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار لحضور اتصال هاتفي لمناقشة إعادة الهيكلة المزمعة للإصدار.

تنوي شركة الطاقة توضيح خلفية الأسباب التي أدت إلى إعلانها "عدم قانونية" الصكوك الحالية.

كانت دانة غاز أعلنت الأسبوع الماضي أن صكوكها غير موافقة للشريعة وبالتالي تعد مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)