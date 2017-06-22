مقدمة 1-اتصالات نيجيريا دفعت نحو نصف إجمالي قرض قبل تخلفها عن السداد

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من تشيجيوكي أوتشا

لاجوس 22 يونيو حزيران (رويترز) - أبلغ مسؤول تنفيذي كبير رويترز اليوم الخميس أن اتصالات نيجيريا دفعت بالفعل 500 مليون دولار من أصل قرض عليها للبنوك قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار وذلك قبل أن تتخلف عن السداد في فبراير شباط بسبب انخفاض في قيمة العملة.

كانت المحادثات بين اتصالات نيجيريا والمقرضين لإعادة هيكلة القرض الذي أُبرم اتفاقه في 2013 لم تسفر عن اتفاق مما أجبر البنوك على التدخل هذا الشهر.

وقال إبراهيم ديكو نائب الرئيس للشؤون التنظيمية إن الشركة مدينة حاليا للبنوك بمبلغ 575 مليون دولار وإن المحادثات جارية مع المقرضين.

وقال لرويترز بالهاتف إن القيمة الإجمالية للديون القائمة 227 مليون دولار و113 مليار نايرا (358.73 مليون دولار).

كان القرض المبرم مع 13 بنكا محليا في 2013 لأجل سبع سنوات بهدف إعادة تمويل قرض قيمته 650 مليون دولار وتمويل توسعة شبكة الشركة. لكن اتصالات نيجيريا تخلفت عن السداد في فبراير شباط إثر انخفاضات حادة في قيمة النايرا النيجيرية مما أدى إلى تضخم قيمة القرض وزاد صعوبة السداد.

وقالت إكزوتيكس كابيتال في مذكرة إن المساهمين في إتصالات نيجيريا رفضوا تقديم المزيد من المساعدة لتخفيف الضغوط عن الشركة أو تحويل التزاماتها إلى حصص ومن ثم تخلفت الشركة عن السداد في مايو أيار.