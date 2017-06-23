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البنك المركزي يتدخل لمنع فقد الوظائف في اتصالات نيجيريا

Fri Jun 23, 2017 6:02pm GMT
 
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أبوجا 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي النيجيري اليوم الجمعة إنه تدخل في المحادثات بعد أن تخلفت اتصالات نيجيريا عن السداد في قرض قيمته 1.2 مليار دولار وذلك سعيا منه للحيلولة دون فقد الوظائف ونزع الأصول.

وقال أيزاك أوكورافور المتحدث باسم البنك المركزي إن البنك تدخل إلى جانب لجنة الاتصالات النيجيرية لأن اتصالات نيجيريا "شركة ذات أهمية نظامية".

لم تسفر المحادثات بين اتصالات نيجيريا والمقرضين لإعادة هيكلة القرض البالغة قيمته 1.2 مليار دولار المبرم في 2013 عن اتفاق مما أجبر البنوك على التدخل هذا الشهر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 