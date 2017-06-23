البنك المركزي يتدخل لمنع فقد الوظائف في اتصالات نيجيريا

أبوجا 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي النيجيري اليوم الجمعة إنه تدخل في المحادثات بعد أن تخلفت اتصالات نيجيريا عن السداد في قرض قيمته 1.2 مليار دولار وذلك سعيا منه للحيلولة دون فقد الوظائف ونزع الأصول.