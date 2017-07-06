دانة غاز الإماراتية تستهدف عرض شروط جديدة لصكوك خلال أسابيع

دبي 6 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية باتريك ألمان وارد اليوم الخميس إن الشركة المدرجة في أبوظبي تسعى لإبلاغ السوق بالشروط المقترحة لصكوك ستعاد هيكلتها خلال الأسابيع القادمة.

كان ألمان وارد يتحدث خلال مؤتمر بالهاتف لإخطار حملة صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار والتي تستحق في أكتوبر تشرين الأول بالتطورات. ولم تُعقد جلسة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها خلال المؤتمر.

وقال "الشركة تتطلع إلى إبلاغ السوق بشروط أداة الصكوك الجديدة المعادة هيكلتها وإجراءات مشاركة الحائزين في مثل هذه الأداة القانونية والقابلة للإنفاذ خلال الأسابيع القادمة".

وفي منتصف يونيو حزيران فاجأت دانة غاز الدائنين بالإعلان عن أنها ستتوقف عن سداد مدفوعات الصكوك البالغ أجلها أربع سنوات لأنها لم تعد متوافقة مع تفسيرات للشريعة الإسلامية وأنها من ثم أصبحت غير قانونية في الإمارات العربية المتحدة. وقالت دانة إنها تريد استبدال تلك الصكوك بأدوات إسلامية جديدة بمعدلات ربح أقل من الصكوك القائمة.

ولم يكشف ألمان وارد اليوم عن الكثير من التفاصيل الجديدة بشأن خطة دانة غير ما كشفت عنه الشركة في بيان منتصف يونيو حزيران. بيد أنه قال إن معدل الربح على الصكوك الجديدة يجب أن يتماشى مع التغيرات في سوق السندات العالمية منذ إصدار السندات القائمة حاليا بالإضافة إلى تحسن الآفاق المالية للشركة.

وأضاف "البيئة العالمية ذات العائد المرتفع تغيرت بشكل ملموس منذ عام 2012 إذ زادت أسعار مؤشرات العائد المرتفع في تلك الفترة ما بين 25 و30 بالمئة.