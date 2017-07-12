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توباز للملاحة في دبي تنوي إصدار سندات بقيمة 375 مليون دولار

Wed Jul 12, 2017 8:42am GMT
 
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دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة توباز للملاحة في دبي إنها تنوي إصدار سندات لها أولوية في السداد بقيمة تصل إلى 375 مليون دولار تستحق بعد خمسة أعوام.

كما أعلنت الشركة المتخصصة في حلول الدعم البحري للسفن اليوم الأربعاء عن عطاء لسندات ذات أولوية سداد حالية بقيمة 350 مليون دولار بفائدة 8.625 في المئة والتي تستحق في عام 2018.

وذكرت الشركة أن العرض الأخير مرتبط باصدار سندات ذات أولوية جديدة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 
 