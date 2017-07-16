مصادر: تجميد إعادة تمويل قرض بمليار دولار لمركز تسوق بقطر وسط الأزمة

* الحصول على القرض البالغ مليار دولار كان في 2012

* دوحة فستيفال سيتي أرادت إعادة تمويله بقرض أكبر

* لكن الأزمة الدبلوماسية أضعفت شهية البنوك للصفقات

* بنوك الإمارات العربية المتحدة تحجم عن المشاركة لأسباب سياسية

* البنوك القطرية قلقة من شح السيولة في السوق المحلية

من ديفيد باربوشيا وتوم فين

دبي/الدوحة 16 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفيون إن إعادة تمويل قرض بمليار دولار حصلت عليه دوحة فستيفال سيتي، وهو مجمع للتجزئة والضيافة في قطر، تأجلت إلى أجل غير مسمى حيث دفعت الأزمة الدبلوماسية البنوك إلى الإحجام عن إبرام صفقات جديدة في قطر.

وجرى تسويق إعادة التمويل، التي كان ينسقها بنك الاستثمار كيو الذي مقره الدوحة، في وقت سابق من العام لبنوك قطرية وإقليمية بما فيها مؤسسات في الإمارات العربية المتحدة. وقال المصرفيون إنه كان من المفترض أن تكون إعادة التمويل أكبر حجما من القرض الأصلي ليبلغ ربما 1.2 مليار دولار.