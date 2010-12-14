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بنك أبوظبي الوطني يصدر صكوكا بقيمة 159.7 مليون دولار مقومة بالرنجيت

Tue Dec 14, 2010 11:09am GMT
 
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14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون رنجيت ماليزي (159.7 مليون دولار) في ثاني إصداراته لسندات مقومة بالعملة الماليزية هذا العام.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إنه جرى تسعير الصكوك بفائدة قدرها 4.9 بالمئة.

وسيكون هذا الإصدار هو الثاني للبنك ضمن برنامج بيع سندات بقيمة ثلاثة مليارات رنجيت ماليزي أطلقه في وقت سابق من هذا العام وذلك بعدما باع سندات بنفس القيمة في يونيو حزيران.

وتضم البنوك التي تولت ترتيب الإصدار كل من اتش.اس.بي.سي ورويال بنك اوف سكوتلند ومالايان بانكنج.

ويبلغ أجل أحدث إصدار عشر سنوات ويتراوح نطاق السعر الاسترشادي بين 4.85 و 4.95 بالمئة وفقا لوثيقة أرسلت للمستثمرين واطلعت عليها رويترز.

م ر - ن ج

م ر - أأ
 