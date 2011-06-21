مسؤول كبير:أنشطة الأعمال الأساسية في دبي "في حالة ممتازة"

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دبي 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي اليوم الثلاثاء إن القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي نمت في النصف الأول من العام.

وتتعافى إمارة دبي مركز التجارة وأنشطة الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة عضو منظمة أوبك من إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار لمجموعة دبي العالمية وهي إحدى شركاتها الحكومية المتميزة بعد أن صدمت الأسواق العالمية في عام 2009 بتعثرها عن سداد الديون.

وقال الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي "أستطيع حقيقة القول إن أنشطة الأعمال الأساسية في دبي في حالة ممتازة جدا."

لكنه امتنع عن القول ما إذا كانت الإمارة تخطط لضخ مزيد من الأموال في صندوق الدعم المالي لدبي الذي أنشئ لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة.

وقالت دبي في برنامج طرح سندات حكومية في وقت سابق هذا الشهر إن المبلغ المتبقي في صندوق الدعم يبلغ 1.55 مليار دولار.

وقالت دبي التي تواجه سداد مستحقات ديون بنحو 30 مليار دولار على مدى العامين القادمين في مايو آيار إنها قد تقوم بتمديد ديون مستحقة على مزيد من الشركات.

والشيخ أحمد هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة طيران الامارات ومجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون وعم حاكم دبي.