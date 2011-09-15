سهم حديد عز يدفع البورصة المصرية للهبوط لأدنى مستوى في 29 شهرا

من شيماء فايد ونادية سليم

القاهرة/دبي 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - هوى سهم شركة حديد عز المصرية لأدنى مستوى له في 29 شهرا اليوم الخميس بعد حكم محكمة بسجن أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة عشر سنوات بتهم فساد مالي بينما أغلقت أسواق الخليج على تباين في تعاملات ضعيفة.

وتراجع السهم 8.9 في المئة مسجلا أدنى إغلاق له منذ أبريل نيسان عام 2009 بفعل الحكم.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‪.EGX30‬ بنسبة 2.7 في المئة مسجلا أيضا أدنى إغلاق له منذ أبريل نيسان عام 2009.

وقال هشام متولي من أراب فينانس للسمسرة "شكل الحكم القضائي بحق أحمد عز مالك شركة حديد عز أكبر تأثير على المؤشر اليوم وهذا بدوره أثر على جميع الأسهم الأخرى.

"تعد المخاطر السياسية في مصر عاملا كبيرا. يخشى الناس من المظاهرات الأسبوعية يوم الجمعة." مشيرا إلى جمعة 16 سبتمبر أيلول للاحتجاج على إعادة العمل بقانون الطوارئ بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة التاسع من سبتمبر.

واغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‪.MSI‬ مرتفعا 0.4 بالمئة محققا مكاسب لليوم الثالث. وتراجع المؤشر نحو 15 بالمئة منذ مطلع العام مسجلا أسوأ أداء بين مؤشرات الخليج.

وتصدر سهم المتحدة للتمويل التداول وصعد 0.9 بالمئة كما ارتفع سهم بنك مسقط ذو الثقل 0.7 بالمئة.