وثيقة:الامارات لا تخطط لإصدار سندات سيادية قبل عام 2012

أبوظبي 27 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة لوزارة المالية الاماراتية اليوم الإثنين أن دولة الامارات العربية المتحدة لا تخطط لإصدار سندات اتحادية قبل 2012.

وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في أحدث نشرة للوزارة إن الحكومة الاتحادية لن تصدر سندات سيادية قبل 2012 وفي حال الضرورة فقط.

وقال الطاير إن دولة الامارات تعمل حاليا على تدشين سوق للسندات موازية لأسواق الأسهم مما سيزيد من الإصدارات على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتخطط دولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ بعض الوقت لإصدار سندات اتحادية لكن شركات اماراتية أطلقت موجة من إصدارات السندات مؤخرا.

وينظر المستثمرون إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي كملاذ آمن وسط اضطرابات في أنحاء أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحاول أبوظبي تقليص إصدارات السندات من جانب الشركات الحكومية وتركيز جمع التمويل من خلال مكتب إدارة الدين للقضاء على الإصدارات غير المنظمة.

وقالت الوزارة أيضا في تقرير ربع سنوي تضمنته النشرة إن إجمالي الإنفاق الاتحادي بلغ 8.70 مليار درهم (2.37 مليار دولار) في الربع الأول من العام بينما بلغت الإيرادات 6.87 مليار درهم.

وتتوقع ميزانية 2011 إنفاقا يبلغ 41.04 مليار درهم وإيرادات تقدر بنحو 38.04 مليار درهم.

(الدولار= 3.673 درهم اماراتي)