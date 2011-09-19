مصر تناقش خطط تمويل مع السعودية والإمارات

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من ادموند بلير

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الاثنين إن مصر تتباحث مع السعودية والإمارات بشأن حزم مالية لدعم الميزانية ومساعدات أخرى بما قد يتجاوز خمسة مليارات دولار بناء على أرقام أولية مقترحة.

وأبلغ الوزير حازم الببلاوي رويترز أن القاهرة ترحب "بكل أشكال التعاون" مع صندوق النقد الدولي الذي عرض في وقت سابق هذا العام حزمة تمويل بثلاثة مليارات دولار لكن مصر رفضتها في يونيو حزيران.

وجرت المفاوضات مع الصندوق ورفضت الحزمة في عهد وزير اخر وفي ذلك الحين قال الوزير السابق سمير رضوان إن مصر راجعت ميزانيتها ولم تعد بحاجة لاموال مشيرا لقلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة من تنامي الديون.

وذكر الببلاوي قبل محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الشهر في واشنطن "نقبل جميع أشكال التعاون التي تشمل كل شيء... ندرس الأمر برمته وفق احتياجات البلاد."

وقال وزير المالية الجديد "لا أريد أن أعطي انطباعا بأنني سأتفاوض على قرض لكنني سأذهب بعقل مفتوح" مضيفا انه سيستمع لأي اقتراحات تتقدم بها المؤسستان.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في ميزانية في العام الذي سينتهي في يونيو 2012 نسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت التوقعات قبل المراجعة أن يبلغ العجز 11 في المئة. ويقول اقتصاديون ان التوقعات الاقل ربما تكون متفائلة.