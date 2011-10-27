مديرو اكتتاب: ايبيك أبوظبي تتطلع لاصدار سندات دولارية على شريحتين

(لاضافة تعليق متعامل وتفاصيل)

من راشنا اوبال وديفيد فرنش

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مديرو اكتتاب إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) أداة الاستثمار التابعة لأبوظبي تعتزم اصدار سندات ذات حجم قياسي بالدولار على شريحتين وذلك بهدف سداد ديون وتمويل الأغراض العامة للشركة.

وقال مصدر في أحد البنوك المرتبة للصفقة إن من المتوقع تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الخميس. ولا يقل الحجم المعتاد للاصدار القياسي من السندات عن 500 مليون دولار.

ويبلغ السعر الاسترشادي الأولي نحو 275 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الخمسية التي تستحق في 2017 و325 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة العشرية التي تستحق في 2022.

وقال متعاملون إن السعر الأولي ينطوي على علاوة اصدار كبيرة إلا أن من المتوقع أن يضيق النطاق الاسترشادي النهائي قبل الاصدار.

وقال متعامل اقليمي في ادوات الدخل الثابت شريطة عدم نشر اسمه "ستجتذب الصفقة المستثمرين لكنني اعتقد أنها ستعيد رسم المنحنى لأبوظبي الان بفرض رغبة مبادلة أو أي جهة أخرى في دخول السوق. من المتوقع أن يضيق نطاق التسعير قبل الاصدار بالتأكيد."

واختتمت ايبيك التي تمتلك حصصا في سيبسا الاسبانية ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط جولات ترويجية في نيويورك أمس الأربعاء وكانت الجولة قد انطلقت في ألمانيا في 19 أكتوبر تشرين الأول.