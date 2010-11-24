الرئيس التنفيذي لأرابتك يتوقع إعادة هيكلة دبي للعقارات

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يتوقع توم باري الرئيس التنفيذي لأرابتك القابضة للبناء بدبي أن تدخل مجموعة دبي للعقارات وهي إحدى وحدات دبي القابضة المتعثرة في عملية إعادة هيكلة.

وقال باري ردا على سؤال عن كيفية علمه بإعادة الهيكلة المتوقعة إنه يجري محادثات مع دبي للعقارات بشأن مدفوعات لأربعة مشروعات مكتملة. وتدين دبي للعقارات بأموال لأرابتك.

لكن أرابتك التي قامت ببناء أعلى برج في العالم في دبي وأكبر شركة بناء في الامارات من حيث القيمة السوقية لا تزال تتوقع تلقي أموال. وقال باري للصحفيين على هامش مناسبة في دبي اليوم الأربعاء "أعتقد أن الأموال ستتاح لهم لأنني أثق في دبي."

ولم يتسن الحصول على تعليق من مجموعة دبي للعقارات. وبدأت الشركة الأم دبي القابضة بالفعل عملية إعادة هيكلة.

ولم يكشف باري عن مستحقات شركته لدى دبي للعقارات وقال إن الأرقام لم تستكمل بعد.

وتتوسع أرابتك-ومقرها دبي-خارج سوقها المحلية لتنويع محفظتها بعيدا عن قطاع العقارات في دبي الذي تضرر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية مع قيام شركات التطوير العقاري بتأخير أو إلغاء مشروعات والاستغناء عن وظائف. وتتقدم أرابتك بعروض لمشروعات في الخارج بقيمة 8.17 مليار دولار.

وتركز أرابتك على الفوز بمشروعات في أسواق جديدة ودخلت مناقصات في تركمانستان وأذربيجان وأنجولا.

وانحسرت المخاوف بشأن التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار بعد أن توصلت مجموعة دبي العالمية إلى إتفاق في سبتمبر أيلول لإعادة هيكلة ديون بحوالي 25 مليار دولار.

لكن لا تزال هناك مخاوف بسبب الديون المتراكمة المستحقة على شركات كبرى مثل دبي القابضة. وتواجه إمارة دبي وشركاتها ديونا بنحو 30 مليار دولار تستحق في 2011- 2012.