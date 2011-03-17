بتلكو تواجه صعوبة في جمع تمويل لصفقة زين السعودية

لندن 17 مارس اذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تواجه صعوبات في جمع التمويل اللازم لشراء حصة في الوحدة السعودية لشركة زين بسبب الاضطراب السياسي في البحرين.

وتحالفت بتلكو مع شركة المملكة القابضة السعودية في عرض مشترك يتضمن دفع 950 مليون دولار نقدا مقابل حصة 25 بالمئة في زين السعودية.

وبيع هذه الحصة شرط من الهيئة السعودية المنظمة للسوق لكي تتم شركة اتصالات الإماراتية صفقة شراء حصة 46 بالمئة في الشركة الأم زين الكويتية مقابل 12 مليار دولار نظرا لامتلاك اتصالات عمليات في السعودية.

لكن تنامي التوترات السياسية حال دون وصول البحرين إلى أسواق رأس المال العالمية وباتت البنوك قلقة من تحمل أي مخاطر مرتبطة بالبحرين في الأسبوع الذي دخلت فيه قوات سعودية إلى الجزيرة لإخماد الاضطرابات.

وقال مدير لترتيب القروض المجمعة في أحد البنوك "أي محاولة لجمع التمويل من أي مقترض بحريني ستكون صعبة الآن في أي سوق ائتمان. ليس هناك سعر للبحرين اليوم.. بل إنني لن أحاول إنجاز صفقة لبتلكو أو أي اسم بحريني اليوم."

وقال مصرفيون إنه إذا لم تتمكن بتلكو من الحصول على تمويل فإن ذلك سيعرقل عرض اتصالات لشراء زين الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار إلا إذا تسنى العثور على مشتر آخر.