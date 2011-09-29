سهم زين الكويتية يتراجع بعد إلغاء عرض استحواذ وهبوط أسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجع سهم زين للاتصالات ليدفع مؤشر سوق الكويت ‪.KWSE‬ للانخفاض لأدنى مستوى له في أربعة أسابيع اليوم الخميس بعد أن انسحب المتقدمون بعرض لشراء حصة في وحدتها زين السعودية وهبطت معظم بورصات الخليج أيضا.

وألغت المملكة القابضة واتصالات البحرين (بتلكو) عرضهما المشترك لشراء حصة 25 في المئة في زين السعودية مقابل 950 مليون دولار.

وقال مصدر كبير في زين الكويتية اليوم إن الصفقة أخفقت نظرا لخلافات مع البنوك الدائنة لزين السعودية المثقلة بالديون.

وفي الكويت تراجع سهم زين 3.1 في المئة وسهم الاستثمارات الوطنية المملوكة لمجموعة الخرافي أكبر مساهم في زين واحدا في المئة.

وقال هاشم منتصر المدير المشارك في فرنتلين كابيتال لإدارة الأصول ومقرها دبي "إن الظروف صعبة للقيام بأي نوع من الاستحواذ.

"ستظل أنشطة الاندماجات والاستحواذات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفة في الأشهر القليلة القادمة نظرا لعدم التيقن على المستويين العالمي والمحلي إضافة إلى الغموض السياسي. هناك شركات لديها تعرض للمنطقة مما يصعب الظروف أمام الاندماجات والاستحواذات. لم يكن موضوع زين مفاجأة لي."

وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 29 من أغسطس آب.