سهم قطر الوطني عند مستوى قياسي مرتفع بعد نتائج الربع الأخير

0706 جمت - سجل سهم بنك قطر الوطنى مستوى قياسيا مرتفعا بعدما حقق البنك زيادة 40 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما فاق التوقعات.

وارتفعت أسهم بنك قطر الوطني 2.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق عند 202 ريال في مستهل التعاملات.

وحقق البنك 1.5 مليار ريال ربحا في الربع الأخير. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ربحا فصليا قدره 1.29 مليار ريال في المتوسط.

وارتفع مؤشر بورصة قطر ‭.QSI‬‏ واحدا بالمئة إلى 9085 نقطة مسجلا أعلى مستوى في 27 شهرا مع صعود أسهم البنوك الأخرى أيضا.

وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 2.3 بالمئة ومصرف الريان وهو بنك إسلامي أيضا 1.6 بالمئة.

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0610 جمت - تراجع سهم الدار العقارية ‭(ALDR.AD: اقتباس)‬‏ في أبوظبي بعدما قالت شركة التنمية العقارية المثقلة بالديون إن مجلس إدارتها سيجتمع للموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وبيع أصول.

وهبطت أسهم الدار 2.5 بالمئة.