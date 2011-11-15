أسهم بيت التمويل الكويتي ترفع البورصة عند الإغلاق

0939 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.16 بالمئة ليصل المؤشر إلى 5879.7 نقطة بفضل ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي.

وارتفعت أسهم بيت التمويل وهو أكبر بنك اسلامي في البلاد بنسبة 2.2 بالمئة عند الاغلاق بعد تقرير أفاد أن مصرف الراجحي السعودي يسعى لتملك حصة مؤثرة فيه.

ونفى البنك الكويتي علمه بخطط من هذا القبيل.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم بيت التمويل الكويتي 5.9 مليون دينار من إجمالي تداولات البورصة البالغة 20.5 مليون دينار.

وقال البنك في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت "تفيد الادارة التنفيذية للبنك بأنه ليس لديها أي علم بهذا الموضوع."

وقالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن الراجحي يسعى إلى تملك حصة مؤثرة لا تقل عن 15 بالمئة في بيت التمويل الكويتي وإنه بدأ بالفعل مناقشات غير رسمية لهذا الغرض مع ملاك من القطاعين العام والخاص.

وهبط مؤشر قطاع البنوك الكويتي بنسبة 0.39 بالمئة بينما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.57 بالمئة.