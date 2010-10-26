أرامكس ينخفض بسبب نتائج الربع/3 وتراجع سوقي الإمارات

0601 جمت - تراجع سهم أرامكس بعدما جاءت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام أقل قليلا من التوقعات وكذلك انخفضت سائر الأسهم الإماراتية بفعل عمليات بيع لجني الأرباح من المكاسب المسجلة في الآونة الأخيرة.

وهبط سهم أرامكس 0.9 بالمئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 51 بالمئة.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الخدمات اللوجستية 12 بالمئة إلى 46.7 مليون درهم (148.4 مليون دولار) مقارنة مع متوسط توقعات يبلغ 48 مليون درهم.

وقال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في مذكرة بحثية "رصيد السيولة (لدى أرامكس) مازال قويا ويدعم بشكل مثالي خططها للتوسع مستقبلا."

وأضاف "مازالت الشركة تركز على استراتيجية التوسع في أسواق ناشئة في افريقيا وجنوب آسيا وكومنولث الدول المستقلة واستحوذت في الآونة الأخيرة على حصة أغلبية في العمليات التي تحمل علامتها التجارية في بنجلادش حيث ترى فرصا كبيرة للنمو."

وتراجع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن زيادة بنسبة 6.8 بالمئة في أرباح الربع الثالث. وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة وشعاع كابيتال 2.5 بالمئة.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي ‭.DFMGI‬‏ 0.4 بالمئة ليصل إلى 1746 نقطة.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين لدى جلف مينا للاستثمارات البديلة "كل الانظار الآن على إعمار."