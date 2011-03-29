الأسهم المصرية تحقق مكاسب قوية للجلسة الثالثة

1235 جمت - أغلقت الأسهم المصرية على مكاسب قوية اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وارتفع المؤشر المصري الرئيسي ‭.EGX30‬‏ ثلاثة بالمئة ليبلغ 5409 نقطة فيما ربح المؤشر الثانوي ‭.EGX70‬‏ 2.4 بالمئة إلى 567 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا اي.جي.اكس 100 بنسبة 1.5 بالمئة إلى 911 نقطة.

وقفز سهم أوراسكوم للانشاء ‭(OCIC.CA: اقتباس)‬‏ 6.9 بالمئة إلى 242.01 جنيه وصاحبته اسهم أوراسكوم تليكوم 9.3 بالمئة إلى 4.60 جنيه وموبينيل 5.5 بالمئة إلى 158 جنيها وماريدايف عشرة بالمئة إلى 3.30 دولار.

وعلى الجانب الآخر واصل سهما بالم هيلز وحديد عز خسائرهما وهبطا عشرة بالمئة لكل منهما.

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1142 جمت - تراجع سهم النهضة للخدمات العمانية بفعل مخاوف من تأخر طرح أسهم شركة تابعة في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار مما شكل ضغطا على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‭.MSI‬‏ الذي انخفض 0.5 في المئة إلى 6339 نقطة مسجلا أدنى مستوى في 12 يوما.

وهبط سهم النهضة للخدمات 6.6 في المئة مع التقاء الشركة بالمحللين بعد الاجتماع السنوي أمس الإثنين.

ومن المتوقع أن يمنح طرح أسهم الوحدة التابعة توباز ومقرها دبي قيمة سوقية لتوباز تقدر بنحو 1.7 مليار دولار.