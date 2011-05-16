الحكومة تستحوذ على مصرف دبي الإسلامي المتعثر

من شاهين باشا

دبي 16 مايو ايار (رويترز) - استحوذت حكومة دبي على مصرف دبي وهو بنك إسلامي متعثر في خطوة قالت إنها تهدف لنزع فتيل انهيار متوقع يضر بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وقالت دبي -التي تكافح للخروج من أزمة ديون- اليوم الإثنين إنها ستضخ رأسمال لم تفصح عن قيمته وإن هذا الاستحواذ من شأنه حماية مصالح المودعين. ويدعم البنك المركزي ووزارة المالية عملية الاستحواذ.

وقالت الحكومة في بيان إنه يجري بحث خيارات لمستقبل البنك وهل ستجري إدارته منفردا أم سيجري دمجه مع بنك آخر تمتلك فيه الحكومة حصة.

وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصرف دبي في مارس آذار مشيرة إلى ضعف مرونته المالية وانكشافه على كيانات معينة في دبي تقوم بإعادة هيكلة.

وفي نهاية عام 2009 بلغ إجمالي أصول البنك 17.4 مليار درهم (4.74 مليار دولار) في مقابل خصوم إجمالية بلغت 15.7 مليار درهم. وتكبد البنك خسائر بلغت 290.6 مليون درهم. ولم يصدر حتى الآن نتائجه المالية عن عام 2010.

وبلغت ودائع العملاء بمصرف دبي 14.9 مليار درهم في نهاية 2009.

وقال محمد ياسين مدير الاستثمار بشركة كاب إم للاستثمار ومقرها أبوظبي "الوضع في مصرف دبي كان ضعيفا ويطرح تساؤلات على الدوام.