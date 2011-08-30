بيان.. بيت التمويل الخليجي يخسر 11.23 مليون دولار في الربع/2

دبي 30 أغسطس اب (رويترز) - قالت شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية في بيان اليوم الثلاثاء إنها منيت بخسارة صافية قدرها 11.23 مليون دولار في الربع الثاني من العام انخفاضا من 40.2 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وحققت دار الاستثمار الإسلامي التي تعاني من نقص في السيولة ربحا صافيا قدره 700 ألف دولار في النصف الأول من العام بإيرادات إجمالية قدرها 32.8 مليون دولار.

وقال مدير الاستثمار بالشركة إن إيرادات الوحدات والشركات الشقيقة مثل المصرف الخليجي التجاري ووحدة جي كابيتال في دبي ستساهم بجزء أكبر من الإيرادات الإجمالية في النصف الثاني من العام.