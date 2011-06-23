مصادر: تراجع أكبر بنكين في ماليزيا عن الاستحواذ على آر.اتش.بي

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كوالالمبور 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الخميس إن كلا من ماي بنك وسي.آي.إم.بي وهما أكبر بنكين في ماليزيا تراجع عن خطته للاستحواذ على منافسهما الأصغر آر.اتش.بي كابيتال وذلك في انتكاسة لعمليات الاندماج التي تقودها الحكومة في القطاع.

وتراجع البنكان بعد أيام من بيع بنك أبوظبي التجاري حصته البالغة 25 بالمئة في آر.اتش.بي إلى آبار للاستثمار بسعر 10.80 رنجيت (3.56 دولار) للسهم وهو ما يحدد تقييما مرتفعا أمام العرضين المحتملين.

ويقدر السعر الذي دفعته آبار قيمة آر.اتش.بي عند نحو 23.7 مليار رنجيت (7.8 مليار دولار) وهو ما يزيد بنحو 18 بالمئة عن القيمة السوقية الحالية البالغة 6.6 مليار دولار.

ودفع النبأ الذي كانت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية أول من نشره أسهم آر.اتش.بي للانخفاض اكثر من خمسة بالمئة وأجل خطوات وشيكة لخفض عدد البنوك من عشرة حاليا.

وتقلص عدد البنوك الماليزية في جولة اندماجات سابقة في 1998 إلى عشرة من 54 بنكا.

وقال كالادير جوفيندان مدير البحوث في تي.ايه انفستمنت بنك إن صفقة آر.اتش.بي "تتحول لحجر عثرة أمام قصة اندماج القطاع المصرفي الماليزي بشكل عام."

وأضاف "مازال هناك بنوك صغيرة في ماليزيا تجذب الانظار مثل بنك افين. يبدو أن آر.اتش.بي كابيتال سيترك لحاله لبعض الوقت لأن لديه وفورات جيدة بعض الشيء مع مساهمه الجديد بحصة 25 بالمئة."