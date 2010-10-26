انتعاش سهم زين الكويتية وتراجع البنوك

0802 جمت - عوض سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية خسائر الجلسة السابقة وسط مضاربات من جانب المستثمرين قبيل عرض بالاستحواذ على حصة في الشركة لكن أسهم البنوك تراجعت بعد تحقيق مكاسب في الآونة الأخيرة.

وارتفع سهم زين 2.9 بالمئة إلى 1.42 دينار. ووافقت مجموعة الخرافي وهي مساهم رئيسي في زين على بيع حصة 46 بالمئة من شركة الاتصالات إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بسعر 1.7 دينار للسهم وكونت كونسورتيوم من المساهمين لبيع أسهمهم إلى الشركة المدرجة في أبوظبي.

وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمانة للاستشارات الاقتصادية في الكويت "هناك نزاع بين طرفين -مجموعة الأوراق المالية والخرافي- لكن كونسورتيوم الخرافي يمضي قدما في الصفقة."

وتراجع سهم بنك الخليج 1.6 بالمئة والبنك التجاري 1.9 بالمئة وسط انخفاض عام لأسهم البنوك. وهبط مؤشر القطاع المصرفي 0.6 بالمئة مقلصا مكاسبه منذ بداية 2010 حتى الآن إلى 38 بالمئة لكن النفيسي قال إن أرباح القطاع في الربع الثالث تبرر هذا الارتفاع.

وأضاف "الأسهم تتحرك قبل الأرباح لذا لا نتوقع أي تحركات كبيرة من حيث أسعار الأسهم لكن من المنتظر أن تحافظ البنوك على نمو مطرد."

وتراجع المؤشر الكويتي ‭.KWSE‬‏ 0.2 بالمئة إلى 7016 نقطة.

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0601 جمت - تراجع سهم أرامكس بعدما جاءت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام أقل قليلا من التوقعات وكذلك انخفضت سائر الأسهم الإماراتية بفعل عمليات بيع لجني الأرباح من المكاسب المسجلة في الآونة الأخيرة.