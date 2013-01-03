بيان: بنك دبي الإسلامي يستحوذ على شركة تمويل للرهن العقاري بالكامل

دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس إن مجلس إدارته وافق على خطط للاستحواذ بالكامل على شركة تمويل للرهن العقاري التي يملك بالفعل حصة 58.2 بالمئة من اسهمها.

وقال أكبر بنك إسلامي في دبي في بيان إنه يعتزم تقديم عرض شراء مباشر لجميع اسهم تمويل التي يملكها مساهمون آخرون.