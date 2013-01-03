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بيان: بنك دبي الإسلامي يستحوذ على شركة تمويل للرهن العقاري بالكامل

Thu Jan 3, 2013 1:59pm GMT
 
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دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس إن مجلس إدارته وافق على خطط للاستحواذ بالكامل على شركة تمويل للرهن العقاري التي يملك بالفعل حصة 58.2 بالمئة من اسهمها.

وقال أكبر بنك إسلامي في دبي في بيان إنه يعتزم تقديم عرض شراء مباشر لجميع اسهم تمويل التي يملكها مساهمون آخرون.

وبموجب العرض سيحصل كل مساهم في تمويل على 10 أسهم في دبي الاسلامي مقابل كل 18 سهما في تمويل. وبعد إتمام الصفقة سيطلب البنك من الجهة التنظيمية إلغاء إدراج سهم تمويل في سوق دبي. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 