مقدمة 1-بنك دبي الإسلامي يستحوذ على شركة تمويل للرهن العقاري بالكامل

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دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس إن مجلس إدارته وافق على خطط للاستحواذ الكامل على شركة تمويل للرهن العقاري التي يملك بالفعل حصة 58.2 بالمئة من اسهمها.

وقال أكبر بنك إسلامي في دبي في بيان بالبريد الألكتروني إنه يعتزم تقديم عرض شراء مباشر لجميع اسهم تمويل التي يملكها مساهمون آخرون.

وبموجب العرض سيحصل كل مساهم في تمويل على عشرة أسهم في دبي الإسلامي مقابل كل 18 سهما في تمويل. وبعد إتمام الصفقة سيطلب البنك من الجهة التنظيمية إلغاء إدراج أسهم تمويل في سوق دبي المالي.

واستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة قدرها 57.33 في المئة في تمويل في عام 2010 في تحرك أنقذ شركة الرهن العقاري التي كانت تكافح أثناء فترة انهيار سوق العقارات في دبي.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتمويل نحو 1.19 مليار درهم (323 مليون دولار). وقال بنك دبي الإسلامي إنه سيسعى للحصول على موافقة المساهمين على إصدار أسهم جديدة. ولم يذكر البنك موعدا لاجتماع المساهمين.

وقبل إعلان البيان أغلق سهم تمويل منخفضا 2.5 في المئة اليوم الخميس في بورصة دبي بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 في المئة.