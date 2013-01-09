مقابلة- أكبر مساهم في دانة غاز يدعم اتفاق إعادة هيكلة الديون

من ميرنا سليمان

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة نفط الهلال ‭-‬أكبر مساهم في دانة غاز الإماراتية‭-‬ إن شروط الاتفاق المزمع لإعادة هيكلة ديون بقيمة 920 مليون دولار عادلة وتحمي المساهمين.

ووصف مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الهلال والعضو في مجلس إدارة دانة الاتفاق بأنه التوازن الأمثل لخدمة مصالح كل الأطراف.

وتوصلت دانة -وأسهمها مدرجة في أبوظبي ولها مدفوعات متأخرة عن إمدادات من الغاز الطبيعي إلى مصر وكردستان العراق- إلى اتفاق مع حملة سنداتها الإسلامية في ديسمبر كانون الأول لتعديل شروط السندات وقيمتها 920 مليون دولار بعد أن تخلفت عن سدادها في موعد استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول.

وعرضت دانة على حملة السندات الإسلامية (الصكوك) 70 مليون دولار نقدا ووافقت على إعادة تمويل المبلغ الباقي ‭-‬وهو 850 مليون دولار‭-‬ من خلال إصدارين جديدين لصكوك خمسية أحدهما عادي والآخر قابل للتحويل إلى أسهم بمتوسط عائد يبلغ ثمانية بالمئة.

ولم تحصل الشركة بعد على موافقة المساهمين الرسمية على الاتفاق. ومن المتوقع أن يجتمع المساهمون لبحث المسألة في الربع الأول من 2013.

وقال جعفر في مقابلة مع رويترز اليوم الأربعاء إن ربط الاتفاق بأكمله بالأسهم كان من شأنه خفض قيمة ما يمتلكه المساهمون الحاليون ولهذا تم تقسيم الاتفاق.

وتمتلك نفط الهلال ومقرها الإمارات العربية المتحدة حصة قدرها 22 بالمئة في دانة.