مقدمة 1-مصادر: ديوا دبي تختار بنوكا لإصدار سندات إسلامية

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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أبلغ مصدران مصرفيان رويترز اليوم الخميس أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اختارت بنوكا لترتيب اصدار سندات إسلامية (صكوك) بحجم قياسي.

وقال المصدران إن شركة المرافق المملوكة للإمارة اختارت بنوك ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وآر.بي.اس والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن تفاصيل التفويض ليست معلنة بعد. وامتنع مسؤول في ديوا عن التعليق.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق من هذا الشهر إن ديوا وهي من أقوى المقترضين بالإمارة تعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى مليار دولار في الربع الأول واستخدام الحصيلة في إعادة تمويل ديون والاستثمار في مشروعاتها.

وتأتي الصفقة المحتملة بعد طرح حكومة دبي الأسبوع الماضي سندات سيادية بقيمة 1.25 مليار دولار بنجاح مستفيدة من انتعاش تدريجي للاقتصاد وتحسن شهية المستثمرين لأدوات الدين بالأسواق الناشئة.

وقال أحد المصدرين "دبي وضعت الأساس والآن نرى هيئات مرتبطة بالحكومة على نفس المسار. هم يريدون جمع أكبر رؤوس أموال ممكنة بعد تراجع الهامش وبعدما أصبحت المعنويات في أفضل أحوالها منذ سنوات."