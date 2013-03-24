تأجيل التصويت على إعادة هيكلة صكوك دانة غاز إلى 23 ابريل

دبي 24 مارس آذار (رويترز) - أرجأت دانة غاز للطاقة المدرجة في أبوظبي تصويت المساهمين على إعادة هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار إلى 23 ابريل نيسان بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع اليوم الأحد.

وهذا هو التأجيل الثاني للاجتماع بعد عدم تحقيق أغلبية في اجتماع للمساهمين يوم 21 مارس آذار.

وأعلنت دانة عن الموعد الجديد في إشعار لبورصة أبوظبي.

وأصبحت دانة أول شركة في الإمارات العربية المتحدة تتخلف عن سداد سندات مستحقة في 31 أكتوبر تشرين الأول لكنها اتفقت بعد أسبوع من ذلك على شروط جديدة مع لجنة ممثلة لحملة الصكوك ضمت مجموعة أشمور وشركة بلاكروك للاستثمار.